BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Cerah Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca DKI Jakarta cerah berawan pada hari ini, Jumat (3/4/2026). Cuaca cerah berawan dan berawan diprediksi menyelimuti Ibu Kota hari ini.

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 25-25 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 93-93 persen.

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25-25 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 93-93 persen.

Jakarta Barat juga diprediksi cerah berawan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 94 persen.



Cuaca berawan diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 95 persen.

Jakarta Timur diprediksi berawan. Suhu udara berkisar 24 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 96%.

Kepulauan Seribu juga diprediksi berawan. Suhu udara berkisar 27derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 83%.



(Erha Aprili Ramadhoni)

