Gempa M4,9 Guncang Maluku Utara, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |17:10 WIB
Gempa Maluku Utara (foto: freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi tektonik kembali mengguncang wilayah Maluku Utara pada Kamis (2/4/2026) pukul 15.51 WIB. Gempa tersebut memiliki magnitudo terkini M4,9 dan dipastikan tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan analisis BMKG, episenter gempa terletak pada koordinat 1,38 derajat lintang utara dan 126,64 derajat bujur timur, atau sekitar 98 kilometer barat laut Jailolo, Maluku Utara, dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG menjelaskan, gempa ini tergolong gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas deformasi kerak bumi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan adanya pergerakan naik atau thrust fault.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas deformasi kerak bumi," tulis BMKG dalam keterangan resminya.

Guncangan gempa dirasakan di wilayah Jailolo dan Tobelo dengan intensitas III MMI. Getaran dirasakan nyata di dalam rumah, seperti truk besar yang melintas. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut.

BMKG juga memastikan bahwa hasil pemodelan menunjukkan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

 

