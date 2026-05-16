Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Berawan hingga Hujan Lebat

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jabodetabek, akan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan, Sabtu (16/5/2026).

Pada pagi hingga menjelang siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, hujan ringan hingga sedang diprediksi turun di Kota dan Kabupaten Bogor.

Sementara pada siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kabupaten Bekasi.

BMKG juga memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada di kisaran 20 hingga 30 derajat Celsius. Sementara wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celsius.