HOME NEWS NASIONAL

Peringatan Dini BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter di Selatan Banten-Jatim

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |10:21 WIB
Peringatan Dini BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter di Selatan Banten-Jatim (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 11-14 Mei 2026, di antaranya di selatan Banten hingga Jawa Timur.

BMKG melaporkan saat ini pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 3-15 knot. 

"Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 6-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Arafuru," tulis BMKG dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

BMKG mengungkapkan, kondisi tersebut mengakibatkan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, Samudra Hindia selatan Bali, Samudra Hindia selatan NTB, Samudra Hindia selatan NTT, Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa bagian tengah.

Kemudian, di Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, Selat Makasar bagian tengah, Laus Flores, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru bagian barat, Laut Arafuru bagian tengah, Laut Arafuru bagian timur, Samudra Pasifik utara Maluku, Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik utara Papua Barat, Samudra Pasifik utara Papua.

Sementara itu, gelombang setinggi 2,5-4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia barat Bengkulu, Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Samudra Hindia selatan Jawa Timur.

 

