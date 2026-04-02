Prabowo Perintahkan BNPB Terjun Langsung ke Lokasi Terdampak Gempa di Sulut dan Malut

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan instansi terkait untuk segera turun ke lokasi terdampak gempa bermagnitudo 7,6 yang berpotensi tsunami di perairan Bitung, Sulawesi Utara dan Maluku Utara, Kamis (2/4/2026).

Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan, Prabowo telah menerima laporan sejak pagi dan langsung memberikan arahan agar penanganan darurat dilakukan secepat mungkin.

“Bapak Presiden sejak tadi pagi sudah mendapat laporan dan memerintahkan BNPB, BMKG, dan Basarnas di bawah koordinasi Menko PMK, Pratikno, untuk segera membantu masyarakat terdampak. Kami juga diminta berangkat hari ini ke daerah bencana,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah cepat tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

BNPB juga meminta seluruh unsur di daerah, mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga kementerian dan lembaga, untuk berkolaborasi mengaktifkan posko tanggap darurat di masing-masing kabupaten/kota.

“Dari posko itu, pastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti logistik makanan, pakaian, air bersih, dan lainnya dapat terpenuhi,” imbuhnya.