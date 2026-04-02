Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Perintahkan BNPB Terjun Langsung ke Lokasi Terdampak Gempa di Sulut dan Malut

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |16:28 WIB
Prabowo Perintahkan BNPB Terjun Langsung ke Lokasi Terdampak Gempa di Sulut dan Malut
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan instansi terkait untuk segera turun ke lokasi terdampak gempa bermagnitudo 7,6 yang berpotensi tsunami di perairan Bitung, Sulawesi Utara dan Maluku Utara, Kamis (2/4/2026).

Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan, Prabowo telah menerima laporan sejak pagi dan langsung memberikan arahan agar penanganan darurat dilakukan secepat mungkin.

“Bapak Presiden sejak tadi pagi sudah mendapat laporan dan memerintahkan BNPB, BMKG, dan Basarnas di bawah koordinasi Menko PMK, Pratikno, untuk segera membantu masyarakat terdampak. Kami juga diminta berangkat hari ini ke daerah bencana,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah cepat tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

BNPB juga meminta seluruh unsur di daerah, mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga kementerian dan lembaga, untuk berkolaborasi mengaktifkan posko tanggap darurat di masing-masing kabupaten/kota.

“Dari posko itu, pastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti logistik makanan, pakaian, air bersih, dan lainnya dapat terpenuhi,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB Gempa Sulut Gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/340/3210529//pengungsi_banjir_demak-V1SN_large.jpg
Update Banjir Demak Jateng, 2.839 Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/337/3210507//gempa_susulan-lmN8_large.jpg
BMKG Catat 544 Gempa Susulan Usai Gempa M7,6 di Bitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/340/3210505//gempa_bitung-Tq04_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Bitung Sulut, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/340/3210495//banjir_demak-zHpB_large.jpg
Banjir Rendam Demak Jateng, 583 Warga Mengungsi dan 1 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/340/3210386//gempa-61Xs_large.jpg
422 Gempa Susulan Terjadi Usai Gempa Dahsyat M7,6 Bitung, Terkuat M5,8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/340/3210332//tni-1kt2_large.jpg
Jenderal Kopassus Turun Tangan hingga Kerahkan Pasukan Usai Gempa Besar M7,6 di Bitung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement