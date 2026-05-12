Kota Kendari Diterjang Banjir, 2 Warga Tewas

JAKARTA - Banjir di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, menyebabkan 3.517 jiwa terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut, dua warga meninggal dunia akibat bencana tersebut.

“Dua warga meninggal dunia. Selain itu, sekitar 797 kepala keluarga atau 3.517 jiwa terdampak, dengan sekitar 797 unit rumah ikut terdampak genangan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan, wilayah terdampak mencakup 16 kelurahan di tujuh kecamatan. Peristiwa yang terjadi pada Jumat (8/5/2026) itu masih menjadi atensi BPBD setempat hingga saat ini.

“Kondisi banjir dilaporkan mulai berangsur surut dan sebagian masyarakat bersama instansi terkait saat ini tengah berupaya membersihkan sisa lumpur dan puing sampah yang terbawa banjir,” ujarnya.