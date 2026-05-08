HOME NEWS NUSANTARA

2 WNA Masih Hilang Usai Erupsi Gunung Dukono

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |17:02 WIB
Erupsi Gunung Dukono/BNPB
JAKARTA - Tim pencarian dan pertolongan (Search and Rescue-SAR) gabungan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Utara melakukan proses evakuasi dan pencarian terhadap para pendaki yang terdampak peningkatan aktivitas erupsi Gunung Dukono, Jumat (8/5/2026).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan pendataan sementara, total terdapat 20 orang pendaki yang berada di kawasan Gunung Dukono.

"Terdiri dari sembilan warga negara asing (WNA) asal Singapura, tiga orang warga dari Ternate dan delapan warga lokal dari wilayah sekitar," ujar Abdul Muhari.

Aam -- panggilan akrab -- Abdul Muhari menjelaskan,  sebanyak 14 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Adapun rinciannya: korban selamat warga negara asing terdiri dari inisial T.Y.M.E. (L) usia 30 tahun, O.S.S. (P) usia 37 tahun, P.L. (P) usia 33 tahun.

Selanjutnya L.H.E.I. (P) usia 31 tahun, T.J.Y.G. (P) usia 30 tahun, L.Y.X.V. (P) usia 30 tahun dan L.S.D. (L) usia 29 tahun, seluruhnya merupakan warga negara Singapura.

Sementara itu, korban selamat warga negara Indonesia (WNI) terdiri dari B.B. (L) usia 24 tahun, Y. (L) usia 23 tahun, S. (L) usia 26 tahun, A. (L) usia 22 tahun, H. (L) usia 26 tahun, F.N. (P) usia 27 tahun serta R.I. (P) usia 29 tahun.

"Hingga Jumat siang masih terdapat dua orang pendaki WNA yang dinyatakan dalam pencarian oleh tim SAR gabungan, yakni H.W.Q.T. (L) usia 30 tahun dan S.M.B.A.H. (L) usia 27 tahun," ungkap Aam.

 

Berita Terkait
Gunung Dukono Meletus, Puluhan Pendaki Jadi Korban Diantaranya WN Singapura dan China
Gunung Dukono Kembali Meletus, Letusan Abu Vulkanik Capai 1.200 Meter
Breaking News! Gunung Dukono di Maluku Utara Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
Breaking News! Gunung Dukono Meletus Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 3.500 Meter
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
Gunung Dukono Meletus Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.500 Meter
