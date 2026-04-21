Breaking News! Gunung Dukono di Maluku Utara Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter

JAKARTA - Gunung Dukono di Maluku Utara mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.200 m di atas puncak (± 2.287 m di atas permukaan laut), pada pukul 07.38 WIT, Selasa, 21 April 2026.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara,

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maximum 30 mm dan durasi 53. 66 detik. Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat," tulis PVMBG.

Saat ini Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

PVMBG mengungkapkan mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

"Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker/penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )

