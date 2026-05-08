Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Dukono Meletus, Puluhan Pendaki Jadi Korban Diantaranya WN Singapura dan China

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |14:17 WIB
Gunung Dukono Meletus, Puluhan Pendaki Jadi Korban Diantaranya WN Singapura dan China
Korban Letusan Gunung Dukono/Tim SAR
A
A
A

JAKARTA — Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari dan mengevakuasi puluhan pendaki yang tersesat serta mengalami luka-luka akibat erupsi Gunung Dukono, Jumat (8/5/2026). Diantaranya adalah 2 warga negara Singapura dan China.

Informasi awal diterima Basarnas melalui Basarnas Command Center (BBC) setelah muncul deteksi sinyal darurat atau SOS dari perangkat Garmin pada titik koordinat 1°42'13.7"N 127°52'50.2"E. Laporan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Kepala Desa Mamuya.

Dalam laporan yang diterima, para pendaki diketahui berada di kawasan Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

Sejumlah pendaki dilaporkan mengalami luka-luka akibat terdampak aktivitas erupsi Gunung Dukono tersebut. Kepala Desa Mamuya kemudian secara resmi meminta bantuan SAR untuk proses evakuasi korban.

Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdani, mengatakan pihaknya langsung mengerahkan tim usai menerima laporan tersebut.

“Merespon hal tersebut dan Lokasi Kejadian berada di wilayah Kantor SAR Ternate, pada pukul 09.56 WIT, Tim Rescue Pos SAR Tobelo bersama potensi SAR langsung dikerahkan menuju Posko Pengamatan Gunung Dukono,” kata Iwan Ramdani.

Iwan menjelaskan, tim SAR kemudian berkoordinasi dengan Polres dan BPBD Kabupaten Halmahera Utara terkait situasi terkini di lokasi kejadian.

“Tim kemudian berkoordinasi dengan Polres dan BPBD Kabupaten Halmahera Utara terkait situasi terkini. Selanjutnya menuju LKP untuk melaksanakan evakuasi para pendaki dengan selalu mempertimbangkan kondisi cuaca di lokasi tersebut,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/340/3214344/gunung-hzZr_large.jpg
Gunung Dukono Kembali Meletus, Letusan Abu Vulkanik Capai 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/340/3213673/gunung-RGdO_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono di Maluku Utara Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158458/gunung_meletus-vxHB_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Meletus Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 3.500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/340/3127745/gunung_dukono_erupsi_pagi_ini-hXP8_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/340/3118034/gunung_dukono_meletus-pDK5_large.jpeg
Gunung Dukono Meletus Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/340/3093442/gunung-6zoc_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik hingga 3 Km
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement