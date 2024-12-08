Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gunung Dukono Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik hingga 3 Km

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |08:29 WIB
Breaking News! Gunung Dukono Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik hingga 3 Km
 Breaking News! Gunung Dukono Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik hingga 3 Km
A
A
A

JAKARTA - Gunung Api Dukono di Maluku Utara kembali meletus pada Minggu (8/12/2024). Erupsi melontarkan abu vulkanik yang teramati setinggi 3.000 meter dari atas puncak.

"Terjadi erupsi G. Dukono pada hari Minggu, 08 Desember 2024, pukul 06:38 WIT," ujar Petugas Pos Pengamatan, Bambang Sugiono.

Bambang menjelaskan, erupsi ini terekam langsung di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 406,29 detik. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal yang bergerak ke arah barat dan barat laut.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat laut,"ungkapnya.

Petugas memberikan rekomendasi agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono tidak beraktivitas di dalam, mendaki dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 3km.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158458/gunung_meletus-vxHB_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Meletus Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 3.500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/340/3127745/gunung_dukono_erupsi_pagi_ini-hXP8_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/340/3118034/gunung_dukono_meletus-pDK5_large.jpeg
Gunung Dukono Meletus Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/340/3092360/gunung-y8D9_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Meletus Dahsyat Sore Ini, Muntahkan Abu Vulkanik 3.500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/340/3088398/gunung-fdSB_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Meletus Hebat Pagi Ini, Muntahkan Abu Vulkanik 1.300 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/340/3012507/gunung-dukono-kembali-erupsi-pagi-ini-letusan-800-meter-di-atas-puncak-KrHbH72FAR.jpg
Gunung Dukono Kembali Erupsi Pagi Ini, Letusan 800 Meter di Atas Puncak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement