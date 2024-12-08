Breaking News! Gunung Dukono Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik hingga 3 Km

JAKARTA - Gunung Api Dukono di Maluku Utara kembali meletus pada Minggu (8/12/2024). Erupsi melontarkan abu vulkanik yang teramati setinggi 3.000 meter dari atas puncak.

"Terjadi erupsi G. Dukono pada hari Minggu, 08 Desember 2024, pukul 06:38 WIT," ujar Petugas Pos Pengamatan, Bambang Sugiono.

Bambang menjelaskan, erupsi ini terekam langsung di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 406,29 detik. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal yang bergerak ke arah barat dan barat laut.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat laut,"ungkapnya.

Petugas memberikan rekomendasi agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono tidak beraktivitas di dalam, mendaki dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 3km.