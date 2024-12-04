Breaking News! Gunung Dukono Meletus Dahsyat Sore Ini, Muntahkan Abu Vulkanik 3.500 Meter

JAKARTA - Gunung Api Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara meletus dahsyat, pada pukul 17.14 WIT, Rabu (4/12/2024). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 3.500 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Dukono dengan tinggi kolom abu teramati ± 3500 m di atas puncak (± 4587 m di atas permukaan laut),” ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Bambang Sugiono.

Bambang melaporkan, kolom abu teramati berwarna putih, kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu dia mengimbau, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung, wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 3 km.

Bambang melanjutkan, mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

“Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )