NEWS NUSANTARA

Dapat Bantuan, Pengungsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Berterima Kasih ke Perindo

Joni Nura , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |21:49 WIB
FLORES - Ketua DPD Perindo Flores Timur, Diston Fernandez menjelaskan, DPD Perindo Flores Timur telah mengambil inisiatif memberikan bantuan awal, berdasarkan kebutuhan yang disampaikan warga terdampak. 

"Kami mendengar dan merespons apa yang dibutuhkan masyarakat," kata Diston.

Para pengungsi menyambut baik kepedulian yang ditunjukkan Partai Perindo. Yakobus Kedang, salah seorang pengungsi asal Desa Nobo, Kecamatan Ilebura, menyampaikan rasa terima kasihnya. 

"Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Terima kasih kepada Partai Perindo yang peduli dengan keadaan kami," ungkap Yakobus.

Bantuan dari DPP perindo Kepada para korban erupsi di salurkan di dua lokasi posko pengungsi di Desa Eputobi dan pengungsi mandiri di Desa Watotika Ile bantuan ini di terima langsung warga terdampak. 

Halaman:
1 2
      

Telusuri berita news lainnya
