INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,5 Guncang Pesisir Barat Lampung, Tidak Berpotensi Tsunami 

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |09:38 WIB
Gempa M4,5 Guncang Pesisir Barat Lampung, Tidak Berpotensi Tsunami 
Gempa Lampung (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,5 mengguncang Pesisir Barat Lampung, Jumat 9 Januari 2025, pukul 08.35 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 54 km Barat Daya Pesisir Lampung pada koordinat 5.62 Lintang Selatan – 103.72 Bujur Timur. Pusat gempa berada di kedalaman 23 Km.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.5, 09-Jan-26 08:35:23 WIB, Lok:5.62 LS, 103.72 BT (Pusat gempa berada di laut 54 km barat daya Pesisir Barat), Kedlmn:23 Km Dirasakan (MMI) III Bengkunat, II Sekincau, II Liwa, II Suoh,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
BMKG Gempa Gempa Lampung
