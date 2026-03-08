Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Kolom Abu Capai 1.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |19:18 WIB
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Kolom Abu Capai 1.000 Meter
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi (foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mengalami erupsi pada Minggu (8/3/2026) pukul 09.37 WITA. 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi kolom letusan mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak gunung.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Herman Yosef S Mboro mengatakan, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal yang mengarah ke utara dan timur laut.

“Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada hari Minggu, 8 Maret 2026 pukul 09.37 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 1.000 meter di atas puncak atau sekitar 2.584 meter di atas permukaan laut,” ujar Herman.

Erupsi tersebut juga terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 7,4 mm dan durasi letusan selama 115 detik.

Gunung Lewotobi Laki-laki diketahui berada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan posisi geografis pada koordinat 8,5389 LS dan 122,7682 BT serta memiliki ketinggian sekitar 1.584 meter di atas permukaan laut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203522//gunung_ibu_di_maluku-6Iz5_large.jpg
Gunung Ibu Erupsi Semburkan Abu Vulkanik hingga 600 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/340/3203061//gunung_ibu_erupsi-1wxI_large.jpg
Erupsi Gunung Ibu Luncurkan Abu 300 Meter, Warga Diminta Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/340/3201534//gunung_semeru_erupsi-ecUu_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Awan Panas Guguran hingga 6 Ribu Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/340/3198921//gunung_merapi-HKbP_large.jpg
Gunung Merapi Erupsi, Muntahkan Awan Panas Guguran ke Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/340/3196131//gunung_ili_lewotolok-6chU_large.jpg
Status Gunung Ili Lewotolok Naik Jadi Siaga, Warga Diminta Jauhi Radius 3 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/340/3195336//gunung_semeru_erupsi-IaBl_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi, Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 5 Km
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement