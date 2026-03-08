Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Kolom Abu Capai 1.000 Meter

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mengalami erupsi pada Minggu (8/3/2026) pukul 09.37 WITA.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi kolom letusan mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak gunung.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Herman Yosef S Mboro mengatakan, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal yang mengarah ke utara dan timur laut.

“Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada hari Minggu, 8 Maret 2026 pukul 09.37 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 1.000 meter di atas puncak atau sekitar 2.584 meter di atas permukaan laut,” ujar Herman.

Erupsi tersebut juga terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 7,4 mm dan durasi letusan selama 115 detik.

Gunung Lewotobi Laki-laki diketahui berada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan posisi geografis pada koordinat 8,5389 LS dan 122,7682 BT serta memiliki ketinggian sekitar 1.584 meter di atas permukaan laut.