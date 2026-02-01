Gunung Merapi Erupsi, Muntahkan Awan Panas Guguran ke Barat Daya

JAKARTA - Gunung Merapi mengeluarkan awan panas guguran pada Minggu (1/2/2026) siang, sebagaimana dilaporkan Badan Geologi melalui saluran media sosialnya.

"Terjadi awan panas guguran di Gunung Merapi Minggu 01/02/2026," demikian dikutip dari saluran tersebut.

Dijelaskan, awan panas guguran terjadi pada pukul 13.48 WIB dan mengarah ke barat daya, tepatnya ke hulu Kali Boyong. "Estimasi jarak luncur 1.500 m dengan amplitudo maks 16 mm, durasi 150,98 detik mengarah ke barat daya (hulu Kali Boyong)," ujarnya.

Belum ada laporan resmi terkait kerusakan yang diakibatkan peristiwa ini. Saat ini, tingkat aktivitas Gunung Merapi berada pada status siaga (level III).

