Gunung Merapi Keluarkan 62 Kali Guguran Lava, Jarak Luncur Maksimal 1.900 Meter

JAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan Gunung Merapi mengeluarkan sebanyak 62 kali guguran lava dengan jarak maksimal 1.900 meter ke arah Kali Bebeng pada pekan ini.

“Pada minggu ini guguran lava teramati sebanyak 62 kali ke arah barat daya (hulu Kali Bebeng) sejauh maksimal 1.900 m, 10 kali ke arah hulu Kali Krasak sejauh maksimal 1.800 m dan 6 kali ke arah barat (hulu Kali Sat/Putih) sejauh maksimal 1.500 m,” tulis BPPTKG dalam keterangan resminya, Sabtu (4/1/2025).

Hingga saat ini, Gunung Merapi yang berada Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah itu masih berada pada status Level Siaga (Level 3) yang telah berlaku sejak 5 November 2020.

Sementara itu, BPPTKG melaporkan morfologi kubah barat daya teramati adanya perubahan akibat aktivitas guguran lava. Untuk kubah tengah tidak teramati adanya perubahan morfologi yang signifikan. Berdasarkan analisis foto, volume kubah barat daya terukur sebesar 3.315.900 m3. Sedangkan untuk kubah tengah sebesar 2.361.800 m3.

Dalam minggu ini, BPPTKG mencatat kegempaan Gunung Merapi sebanyak 92 kali gempa Vulkanik Dangkal (VTB), 259 kali gempa Fase Banyak (MP), 1 kali gempa Frekuensi Rendah (LF), 1.055 kali gempa Guguran (RF), dan 11 kali gempa Tektonik (TT). Intensitas kegempaan pada minggu ini masih cukup tinggi.

“Pada minggu ini tidak dilaporkan adanya penambahan aliran maupun lahar di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi,” kata BPPTKG.