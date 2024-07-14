Gunung Merapi Menggeliat, 43 Kali Luncurkan Lava Pijar dalam Semalam

YOGYAKARTA - Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta menyemburkan lava pijar 43 kali pada Sabtu (13/7/2023) malam. Hingga kini, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan lada level tiga atau Siaga.

Dalam video hasil pemantauan terekam detik-detik guguran lava pijar yang meluncur dari puncak Gunung Merapi pada Sabtu malam.

Dari data Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta, terjadi 43 kali guguran lava pijar dengan jarak luncur maksimal 1.8 kilometer ke arah Barat Daya.

Hingga kini, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level tiga atau Siaga. Masyarakat diimbau menjauhi daerah bahaya yang telah direkomendasikan.

(Qur'anul Hidayat)