HOME NEWS NUSANTARA

Pelatih Valencia 3 Anaknya Jadi Korban, Tim SAR Kembali Sisir Lokasi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |10:36 WIB
Pelatih Valencia CF Femenino, Fernando Martin/ist
Pelatih Valencia CF Femenino, Fernando Martin/ist
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Valencia CF Femenino, Fernando Martin, meninggal dunia bersama ketiga anaknya dalam insiden tenggelamnya kapal wisata di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tragedi memilukan ini dikonfirmasi langsung oleh pihak klub.

Sementara, Tim SAR Gabungan kembali melaksanakan pencarian yang dilakukan secara intensif pada hari usai tenggelamnya Kapal KM Putri Sakinah di Perairan Labuan Bajo.

Kepala Kantor SAR Maumere yang bertindak sebagai SAR Mission Coordinator (SMC), Fathur Rahman menyampaikan bahwa pencarian sudah dilakukan sejak pukul 07.30 WITA pagi tadi.

"Pagi tadi Tim SAR Gabungan mulai melaksanakan penyisiran kembali di perairan Pulau Padar dengan perluasan area hingga 5.25 Nautical mile dari lokasi kejadian," kata Fathur, Minggu (28/12/2025).
Dalam pencarian di hari ketiga ini, Tim SAR Gabungan yang dikerahkan diantaranya; RIB Pos SAR Manggarai Barat, Sea Rider KSOP Manggarai Barat, Sea Rider Ditpolairud Polda NTT, RBB LANAL Labuan Bajo, Kapal KPC Ditpolairud Polda NTT, Kapal KN Grantin KPLP Labuan Bajo.

Namun tidak hanya itu, kata dia, akan didatangkan juga kapal pendukung untuk membantu tim gabungan dalam proses pencarian para korban tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
