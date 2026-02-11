Menko AHY Dorong Percepatan Pelabuhan Tanjung Carat, Targetkan Ekspor Mandiri Sumsel

PALEMBANG - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong percepatan pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat guna memperkuat kapasitas perdagangan dan konektivitas Provinsi Sumatra Selatan.

Pelabuhan tersebut diproyeksikan menjadi simpul logistik strategis yang mampu menopang ekspor daerah sekaligus menekan biaya logistik.

Hal itu disampaikan Menko AHY saat memimpin rapat koordinasi pembangunan infrastruktur Sumatra Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sumsel di Griya Agung, Palembang.

“Tadi Pak Gubernur menyampaikan kebutuhan menghadirkan pelabuhan internasional dengan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan Pelabuhan Boom Baru. Harapannya, Pelabuhan Tanjung Carat bisa menjadi ‘New Palembang’ berkelas dunia, meningkatkan kapasitas perdagangan, menurunkan biaya logistik, memperkuat ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan,” ujar AHY, Selasa (10/2/2026).

Menko AHY menegaskan, penguatan konektivitas menjadi kunci untuk memantapkan posisi Sumatra Selatan sebagai hub logistik kawasan. Konektivitas terintegrasi diharapkan mampu menghubungkan kawasan produksi di wilayah tengah dan selatan Sumatra dengan pusat distribusi, kawasan industri, serta pelabuhan utama.

“Sumatra Selatan berpotensi menjadi hub logistik. Konektivitas strategis ini diharapkan menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi dan pelabuhan utama. Tanjung Carat diharapkan menjadi center of gravity baru,” tambahnya.