Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Menko AHY Dorong Percepatan Pelabuhan Tanjung Carat, Targetkan Ekspor Mandiri Sumsel

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |00:11 WIB
Menko AHY Dorong Percepatan Pelabuhan Tanjung Carat, Targetkan Ekspor Mandiri Sumsel
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Foto; dok ist)
A
A
A

PALEMBANG - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong percepatan pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat guna memperkuat kapasitas perdagangan dan konektivitas Provinsi Sumatra Selatan.

Pelabuhan tersebut diproyeksikan menjadi simpul logistik strategis yang mampu menopang ekspor daerah sekaligus menekan biaya logistik.

Hal itu disampaikan Menko AHY saat memimpin rapat koordinasi pembangunan infrastruktur Sumatra Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sumsel di Griya Agung, Palembang.

“Tadi Pak Gubernur menyampaikan kebutuhan menghadirkan pelabuhan internasional dengan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan Pelabuhan Boom Baru. Harapannya, Pelabuhan Tanjung Carat bisa menjadi ‘New Palembang’ berkelas dunia, meningkatkan kapasitas perdagangan, menurunkan biaya logistik, memperkuat ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan,” ujar AHY, Selasa (10/2/2026).

Menko AHY menegaskan, penguatan konektivitas menjadi kunci untuk memantapkan posisi Sumatra Selatan sebagai hub logistik kawasan. Konektivitas terintegrasi diharapkan mampu menghubungkan kawasan produksi di wilayah tengah dan selatan Sumatra dengan pusat distribusi, kawasan industri, serta pelabuhan utama.

“Sumatra Selatan berpotensi menjadi hub logistik. Konektivitas strategis ini diharapkan menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi dan pelabuhan utama. Tanjung Carat diharapkan menjadi center of gravity baru,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200459//ahy-Gr6q_large.jpg
AHY Ungkap 5 Pilar Ekonomi Baru, Dukung Strategi Pertumbuhan Ekonomi Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199827//menko_ahy-KbgP_large.jpg
AHY: Program Transmigrasi Harus Berdampak pada Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/470/3199429//menko_ahy-IbaO_large.jpg
Gentengnisasi, Indonesia Bebas Atap Seng dalam 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199399//menko_ahy-VmvP_large.jpg
AHY: Rencana Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Usai Masalah Keuangan Whoosh Rampung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197716//menko_ahy-icKA_large.jpg
Wacana Proyek Kereta Cepat Sampai Surabaya, AHY: Harus Belajar dari Pengalaman Terdahulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197647//menko_ahy-BP4h_large.jpg
AHY Sebut Transportasi Darat Penyumbang Terbesar Emisi Gas Rumah Kaca
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement