ARYADUTA Menteng dan Chef William Wongso Sajikan Momen Bersantap dalam Ramadan Nusantara Journey

JAKARTA - Ramadan tahun ini menjadi momen istimewa di ARYADUTA Menteng. Hotel legendaris yang memasuki usia ke-52 menghadirkan sebuah perayaan kuliner penuh makna dengan menggandeng salah satu maestro kuliner Indonesia paling berpengaruh, Chef William Wongso.

Sebuah kolaborasi yang mempertemukan layaknya seorang legenda bertemu di tempat legendaris, menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga merayakan warisan rasa nusantara dalam balutan suasana yang hangat dan elegan.

Dikenal sebagai pakar kuliner dengan pengalaman melintang di dunia gastronomi Eropa dan Asia, Chef William Wongso menghadirkan konsep “Ramadan Nusantara Journey”, sebuah perjalanan rasa yang merangkai tradisi, sejarah, dan keotentikan kuliner dari berbagai penjuru.

Keahlian Chef William Wongso terbentuk bukan dari bangku pendidikan formal, melainkan dari proses panjang belajar langsung dari para penjaja kaki lima hingga dapur restoran dan hotel berbintang, bahkan dengan mengunjungi langsung daerah asal setiap hidangan. Dedikasinya terhadap dunia kuliner telah diakui secara nasional dan internasional, mulai dari Sertifikasi Profesi BNSP hingga penunjukannya sebagai Duta Besar Kehormatan Korea Selatan.

Di Restoran JP Bistro, para tamu diajak menikmati sajian berbuka puasa yang kaya rasa dan cerita. Ragam hidangan pembuka khas Timur Tengah seperti Hummus, Babaganoush, Mint Tabbouleh, dan Fattoush Salad berpadu dengan aneka cita rasa Asia, termasuk Mixed Vegetable Samosa, Rujak, hingga Dal Tadka.