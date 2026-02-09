Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

ARYADUTA Menteng dan Chef William Wongso Sajikan Momen Bersantap dalam Ramadan Nusantara Journey

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |15:29 WIB
ARYADUTA Menteng dan Chef William Wongso Sajikan Momen Bersantap dalam Ramadan Nusantara Journey
General Manager ARYADUTA Menteng Fajar Sukarno. (Foto: dok ARYADUTA Menteng)
A
A
A

JAKARTA - Ramadan tahun ini menjadi momen istimewa di ARYADUTA Menteng. Hotel legendaris yang memasuki usia ke-52 menghadirkan sebuah perayaan kuliner penuh makna dengan menggandeng salah satu maestro kuliner Indonesia paling berpengaruh, Chef William Wongso.

Sebuah kolaborasi yang mempertemukan layaknya seorang legenda bertemu di tempat legendaris, menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga merayakan warisan rasa nusantara dalam balutan suasana yang hangat dan elegan.

Dikenal sebagai pakar kuliner dengan pengalaman melintang di dunia gastronomi Eropa dan Asia, Chef William Wongso menghadirkan konsep “Ramadan Nusantara Journey”, sebuah perjalanan rasa yang merangkai tradisi, sejarah, dan keotentikan kuliner dari berbagai penjuru.

Keahlian Chef William Wongso terbentuk bukan dari bangku pendidikan formal, melainkan dari proses panjang belajar langsung dari para penjaja kaki lima hingga dapur restoran dan hotel berbintang, bahkan dengan mengunjungi langsung daerah asal setiap hidangan. Dedikasinya terhadap dunia kuliner telah diakui secara nasional dan internasional, mulai dari Sertifikasi Profesi BNSP hingga penunjukannya sebagai Duta Besar Kehormatan Korea Selatan.

Di Restoran JP Bistro, para tamu diajak menikmati sajian berbuka puasa yang kaya rasa dan cerita. Ragam hidangan pembuka khas Timur Tengah seperti Hummus, Babaganoush, Mint Tabbouleh, dan Fattoush Salad berpadu dengan aneka cita rasa Asia, termasuk Mixed Vegetable Samosa, Rujak, hingga Dal Tadka.

ARYADUTA Menteng dan Chef William Wongso
ARYADUTA Menteng dan Chef William Wongso hadirkan konsep “Ramadan Nusantara Journey”. (Foto: dok ARYADUTA Menteng)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/623/3200575//genza_education-3VQ4_large.JPG
Genza Education Gelar Grand Final G-Olympiad #3, 355 Pelajar Terbaik Bersaing di Tingkat Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/482/3200504//ilustrasi_galon_air_minum_guna_ulang_yang_sudah_tua-cwUu_large.jpg
Masih Beredar, Galon Tua Ancam Kesehatan Konsumen dengan Zat Kimia Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/11/3200435//injourney_airports_inacraft_2026-qEPR_large.jpeg
Warteg Gate 37 InJourney Airports Sukses Curi Perhatian Pengunjung INACRAFT 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/12/3200360//shopee_batik_keris-gBHs_large.jpeg
Bersama Shopee, Batik Keris Pertahanakan Relevansi di Setiap Generasi lewat Strategi Heritage Tech
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/613/3200344//pemilihan_hewan_aqiqah_barokah_aqiqah-YPdA_large.jpg
Panduan Pemilihan Hewan Aqiqah yang Sah Menurut Syariat Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/340/3200270//wakil_ketua_dprd_kota_tangerang_andri_permana_memastikan_kepesertaan_bpjs_pbi_warga_kora_tangerang-yfe8_large.jpg
Pastikan Peserta BPJS PBI Aman, Andri Permana Imbau Warga Kota Tangerang Tetap Tenang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement