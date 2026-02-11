Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau Rusun UNSRI, Menko AHY Pastikan Hunian Mahasiswa Layak dan Berkelanjutan

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |00:47 WIB
Tinjau Rusun UNSRI, Menko AHY Pastikan Hunian Mahasiswa Layak dan Berkelanjutan
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (foto: dok ist)
A
A
A

PALEMBANG - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung Rumah Susun (Rusun) Universitas Sriwijaya (UNSRI) Kampus Palembang, Selasa (10/2/2026). 

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas hunian mahasiswa sekaligus kesiapan infrastruktur penunjang pendidikan tinggi.

“Kita saat ini berada di rumah susun yang dibangun untuk hunian mahasiswa UNSRI, khususnya bagi mahasiswa yang berasal dari luar Kota Palembang maupun dari luar negeri,” ujar Menko AHY.

Menurut AHY, penyediaan hunian yang layak dan nyaman merupakan faktor penting untuk mendukung aktivitas belajar mahasiswa. Ia menilai kondisi Rusun UNSRI sudah sangat memadai untuk menunjang kegiatan akademik.

“Tadi saya lihat kondisinya sangat baik dan nyaman untuk mahasiswa. Mulai dari tempat tidur, ruang belajar, kamar mandi dan sanitasi, hingga sirkulasi udara yang cukup,” tuturnya.

Rumah Susun UNSRI berlokasi di Jalan Masjid Al Ghazali, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Bangunan ini terdiri atas satu tower tiga lantai dengan 43 unit hunian bertipe Wiyata 24, masing-masing seluas 24 meter persegi. Total luas bangunan mencapai 2.146,80 meter persegi di atas lahan seluas 3.260,50 meter persegi.

 

Topik Artikel :
AHY unsri Menko AHY
