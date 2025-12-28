Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Probolinggo Diterjang Hujan Badai, 1 Orang Tewas Tertimpa Pohon Tumbang

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |04:05 WIB
Probolinggo Diterjang Hujan Badai, 1 Orang Tewas Tertimpa Pohon Tumbang
Warga tewas tertimpa pohon tumbang (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Probolinggo, Jawa Timur, melaporkan satu orang tewas akibat tertimpa pohon tumbang, setelah hujan disertai angin kencang yang melanda wilayah tersebut.

“Tepat pada pukul 15.40 WIB, pohon tumbang menimpa warga yang sedang melintas di Jalan Mastrip, Kelurahan Kedopok,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Sabtu (27/12/2025).

Abdul Muhari yang akrab disapa Aam menjelaskan, korban merupakan warga Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka serius yang diderita.

Usai kejadian, petugas BPBD bersama unsur terkait segera melakukan evakuasi korban serta pembersihan pohon tumbang yang sempat mengganggu akses jalan.

 

