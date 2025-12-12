Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tertimpa Pohon Tumbang di Menteng, 6 Mobil Ringsek

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |18:42 WIB
Tertimpa Pohon Tumbang di Menteng, 6 Mobil Ringsek
Tertimpa Pohon Tumbang di Menteng, 6 Mobil Ringsek (Ilustrasi/X/@TMCPoldaMetro)
JAKARTA - Hujan mengguyur kawasan Jakarta pada Jumat (12/12/2025) sore tadi membuat sejumlah pohon tumbang. Salah satunya pohon tumbang terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, hingga mengakibatkan 6 mobil rusak.

1. Pohon Tumbang

"Tumbang sewaktu hujan deras disertai angin kencang. Mungkin karena pohonnya juga sudah tua sehingga bagian akarnya tak lagi bisa menopah dahan dan rantingnya saat hujan tadi," ujar salah satu warga, Doni pada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta itu disertai angin sehingga Pohon Mahoni yang sebesar 10 meter itu pun roboh. Diduga, pohon tersebut sudah tua sehingga akarnya tak lagi menopang pohon.

Pohon Mahoni itu tumbang di depan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Pohon itu menimpa rangkaian kabel udara di depan masjid tersebut. Pohon juga menimpa 6 mobil yang terparkir di bawahnya hingga membuat bagian atap mobilnya rusak berat.

Saat ini, petugas Dinas Pertamanan DKI Jakarta menangani pohon tumbang tersebut. Pohon tersebut melintang di jalanan hingga membuat arus lalu lintas di sekitar Masjid Sunda Kelapa macet.

Jalan di Masjid Sunda Kelapa pun ditutup sementara sampai pohon tumbang selesai ditangani.

 

