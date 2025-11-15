Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Tumbang di Kedaung Tangsel, Bocah Perempuan Alami Luka-luka

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |22:16 WIB
Pohon Tumbang di Kedaung Tangsel, Bocah Perempuan Alami Luka-luka
Pohon besar tumbang di Jalan Aria Putra Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan/Foto: BPBD Tangsel
A
A
A

JAKARTA - Pohon besar tumbang di Jalan Aria Putra Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan pada Sabtu (15/11/2025). Musibah itu terjadi saat hujan mengguyur wilayah tersebut.

"Penyebab, intensitas hujan yang deras disertai angin kencang," kata penata pelayanan operasional Danton BPBD Tangsel, Dian dalam keterangannya.

Dia menyampaikan bahwa pohon besar yang tumbang tersebut kemudian menimpa tiang listrik serta kendaraan mobil dan motor yang melintas. Pohon tersebut juga menutup akses jalan raya.

Atas peristiwa ini, Dian menyampaikan bahwa terdapat satu korban luka yang langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.

"Satu anak perempuan luka ringan dibawa ke RS," ujarnya.

BPBD Tangsel, bersama pihak kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), relawan hingga warga berjibaku mengevakuasi serta memotong batang pohon yang menutup akses jalan tersebut.

"Situasi terkini, Pohon tumbang dan kendaraan yang tertimpa telah selesai dievakuasi, tinggal kabel dan tiang listrik menunggu petugas PLN," pungkasnya.

(Fetra Hariandja)

      
