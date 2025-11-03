Breaking News! Hujan Deras Sebabkan Pohon Tumbang dan Timpa 3 Mobil di Bioskop Megaria Cikini

JAKARTA - Hujan deras disertai angin kencang kembali mengguyur kawasan DKI Jakarta, Senin (3/11/2025) sore. Cuaca ekstrem ini membuat pohon tumbang.

Hujan ini membuat pohon di parkiran kawasan Bioskop Megaria Metropole Cikini, Menteng, Jakarta Pusat tumbang. Bahkan pohon itu menimpa tiga mobil yang terparkir di kawasan itu.

Pohon setinggi 7 meter itu terlihat menimpa mobil hingga ringsek. Salah satu mobil bahkan kap mobilnya harus hancur karenanya.

Diketahui, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Usai kejadian ini, petugas pun berbondong memotong batang pohon untuk mengevakuasi pohon sekaligus mobil yang tertimpa.

Sementara rekan pemilik mobil, Effendi menyebut kejadian ini menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat. Masyarakat menurutnya harus waspada atas masuknya musim hujan.

"Kejadian ini selayaknya menjadi perhatian bagi kita semua agar selalu waspada mengingat telah masuknya musim hujan. Cuaca buruk hujan deras dan angin kencang kerap terjadi menjelang sore hari," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )