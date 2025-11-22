Cuaca Ekstrem, Ratusan Pohon Rawan Tumbang di Jakarta Ditebang

JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penebangan terhadap 163 pohon berisiko alias rawan tumbang. Pasalnya, banyak pohon tumbang saat terjadi hujan disertai angin kencang.

"Sekitar 163 pohon yang benar benar ditebang karena sangat berbahaya," Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Fajar Sauri, dikutip Sabtu (22/11/2025).

Fajar menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan pemantauan terhadap ribuan pohon yang ada di Jakarta. Pohon-pohon lainnya yang tidak ditebang akan dilakukan pemangkasan ringan hingga pemangkasan berat.

"3.566 pohon pemangkasan ringan, 2.426 pohon pemangkasan sedang dan 1.618 pohon pemangkasan berat (toping)," ujar dia.

Selain melakukan pemangkasan, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan pemeriksaan rutin terhadap pohon-pohon yang tersebar di 5 kota administratif Jakarta.

"Kami tidak hanya memangkas, tapi juga memeriksa kesehatan lebih dari 6.500 pohon untuk deteksi dini," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )