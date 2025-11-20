Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Terhenti Imbas Pohon Tumbang, Layanan MRT Beroperasi Kembali

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |19:07 WIB
Sempat Terhenti Imbas Pohon Tumbang, Layanan MRT Beroperasi Kembali
Sempat Terhenti Imbas Pohon Tumbang, Layanan MRT Beroperasi Kembali (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) menyampaikan seluruh layanan operasional pada rute Stasiun Lebak Bulus-Stasiun Bundaran HI telah beroperasi normal. Sebelumnya, layanan sempat terganggu imbas pohon tumbang di kawasan Jakarta Selatan.

1. MRT Kembali Beroperasi

“Kabar gembira untuk kita semua. MRT telah kembali beroperasi penuh,” demikian keterangan yang disampaikan akun @mrtjakarta di X, Kamis (20/11/2025).

Dari keterangan yang disampaikan, layanan MRT Jakarta beroperasi dengan waktu keberangkatan setiap 5 menit di jam sibuk.

“Layanan MRT Jakarta beroperasi dengan waktu keberangkatan setiap 5 menit di jam sibuk dan 10 menit di waktu normal. Seluruh perjalanan kereta rute Lebak Bulus menuju Bundaran HI Bank Jakarta dan sebaliknya telah kembali normal,” ujarnya.

Sebelumnya, sebuah pohon tumbang di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau jalan mengarah ke Bundaran Senayan siang ini. Akibatnya, lajur yang mengarah ke Sudirman sementara tidak dapat dilewati.

“Betul, itu lokasinya di Jalan Sisingamangaraja depan Kantor Deplu dekat Bundaran Senayan atau dari arah Blok M menuju ke Semanggi,” kata Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados.

 

Topik Artikel :
MRT gangguan Pohon Tumbang MRT
