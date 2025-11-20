Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Imbas Gangguan MRT, Transjakarta Tambah Armada

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |14:33 WIB
JAKARTA - TransJakarta menambah jumlah armada imbas gangguan operasional MRT Jakarta akibat pohon tumbang di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Armada tambahan dikerahkan untuk menjaga kelancaran mobilitas dan daya tampung pelanggan di rute utama.

1. Transjakarta Tambah Armada

Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta, Ayu Wardhani menerangkan, langkah ini sebagai bentuk dukungan terhadap sistem transportasi publik di Jakarta.

“Kami langsung mengoordinasikan penambahan armada ini sebagai perbantuan cepat untuk tetap menjaga mobilitas warga, terutama pelanggan MRT. Komitmen kami adalah memastikan mobilitas tetap lancar, cepat, dan nyaman,” kata Ayu dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).

Dia mengatakan, Transjakarta akan menambah armada dan mempercepat waktu tunggu (headway) pada rute-rute yang berdekatan dengan jalur MRT. Langkah ini diterapkan pada sejumlah rute sebagai berikut: 

 - Koridor 1 (Blok M – Kota): Headway dipercepat menjadi setiap 3 menit.

 - Rute S21 (Ciputat – CSW): Penambahan 4 unit bus. Total armada kini 22 unit (dari 18);

 - Rute 1E (Pondok Labu – Blok M): Penambahan 5 unit bus. Total armada kini 16 unit (dari 11).

 

