Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wali Kota Semarang Terseret Kasus Chromebook, Temui Nadiem di Hotel Dharmawangsa Titip 3 Pengusaha

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |13:18 WIB
Wali Kota Semarang Terseret Kasus Chromebook, Temui Nadiem di Hotel Dharmawangsa Titip 3 Pengusaha
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti/ist
A
A
A

JAKARTA - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menitipkan tiga nama pengusaha dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek.

Hal itu diungkapkan Jaksa penuntut umum (JPU) saat pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026).

"Bahwa kebutuhan laptop Chromebook pada tahun 2021 sebanyak 431.730 unit dengan rincian sebanyak 189.165 unit sumber anggarannya dari DIPA dan 242.565 unit sumber anggarannya dari DAK Tahun 2021 tanpa dikaji pembentukan harga satu unit laptop chromebook," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Saat itu, Agustina Wilujeng yang masih merupakan Anggota Komisi X DPR RI kemudian menemui Nadiem Makarim. Pertemuan itu dilakukan sebelum dan sesudah proses anggaran DIPA yaitu sekitar Agustus 2020-April 2021 yang digelar di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Agustina Wilujeng Pramestuti yang saat itu sebagai anggota Komisi X DPR RI yang merupakan mitra kerja Kemendikbudristek bertemu terdakwa Nadiem Anwar Makarim dan Hamid Muhammad yang membahas terkait dengan pengadaan TIK tahun 2021," ujar Jaksa penuntut umum.

Dikatakan JPU, Agustina mempertanyakan apakah sejumlah temannya bisa bekerja dalam pengadaan tersebut. Nadiem, kata JPU, menyebut hal teknis itu bisa dibicarafan kepada Hamid Muhammad.

"Agustina Wilujeng Pramestuti menanyakan 'apakah teman-teman saya bisa bekerja?'. Lalu terdakwa Nadiem Makarim menjawab 'Untuk hal teknis agar dibicarakan kepada Hamid Muhammad'," ungkap jaksa.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193614/nadiem_makarim-wSPs_large.jpg
Breaking News! Nadiem Makarim Didakwa Rugikan Negara Rp2,1 Triliun di Kasus Korupsi Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193601/viral-zMSG_large.jpg
Nadiem Hadiri Sidang Perdana, DJ Donny hingga Riri Riza Beri Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189444/nadiem_makarim-MqrY_large.jpg
Kasus Chromebook Nadiem Makarim Dinilai Bukan Kriminalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189038/nadiem_makarim-VAw5_large.jpg
Sidang Perdana Korupsi Kasus Chromebook Nadiem Makarim Digelar 16 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188587/nadiem_makarim-YoBA_large.jpg
Berkas Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Nadiem Makarim Segera Disidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185150/nadiem_makarim-ACZh_large.jpg
Kuasa Hukum Tegaskan Nadiem Makarim Tak Terlibat Kasus Google Cloud
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement