Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sempat Ditunda, Nadiem Makarim Bakal Disidang Terkait Korupsi Chromebook Besok!

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |22:24 WIB
Sempat Ditunda, Nadiem Makarim Bakal Disidang Terkait Korupsi Chromebook Besok!
Nadiem Makarim (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang perdana eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, pada Senin 5 Januari 2026 besok. Nadiem akan menjalani sidang pembacaan surat dakwaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

"Senin (5/1) dijadwalkan kembali sidang perkara Tipikor dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Firman Akbar, Minggu (4/1/2026).

Ia menyebutkan, rencananya sidang akan digelar pada pukul 10.00 WIB di Ruang Hatta Ali, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Agenda pembacaan dakwaan," ujarnya.

Dua Kali Ditunda

Sejatinya, sidang pembacaan surat dakwaan Nadiem dijadwalkan pada Selasa 16 Desember 2025. Namun, sidang ditunda karena Nadiem baru saja menjalani operasi.
Sidang kemudian kembali dibuka sepekan setelahnya, yakni pada Selasa 23 Desember 2025. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192699/nadiem_makarim-j6Pp_large.jpg
Ibrahim Arief Bantah Pernah Jadi Anak Buah Nadiem dan Tepis Dakwaan Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190633/nadiem_makarim-sa3V_large.jpg
Jaksa Ungkap Aliran Uang Rp809 Miliar ke Nadiem di Kasus Chromebook, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190242/korupsi-eRI3_large.jpg
3 Terdakwa Korupsi Chromebook Didakwa Rugikan Negara Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190030/korupsi_chromebook-1obG_large.jpg
Nadiem Segera Disidang, Peradilan Harus Independen dari Pro dan Kontra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189348/nadiem_makarim-kUCw_large.jpg
Nadiem Makarim Siap Jalani Sidang Perdana Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189338/nadiem_makarim-fuFb_large.jpg
Jelang Diadili, Nadiem Makarim Sakit Kembali Dibantarkan ke RS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement