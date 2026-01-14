Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kendala Internet, Chromebook Dikeluhkan Tak Bisa Digunakan di Sekolah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |21:52 WIB
Kendala Internet, Chromebook Dikeluhkan Tak Bisa Digunakan di Sekolah
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Pengadaan laptop chromebook tengah berperkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Salah satu terdakwanya, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Sementara perkara itu bergulir, program digitalisasi sekolah melalui bantuan pengadaan laptop chromebook dikeluhkan oleh sekolah-sekolah di daerah. Pasalnya, chromebook hanya menjadi pajangan akibat tidak maksimalnya infrastruktur penunjang di wilayah tersebut.

Hal ini dituturkan Kepala Sekolah SD Negeri 9 Simu Timur, Kaswin, yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap laptop tersebut. Sekolahnya menerima tiga unit chromebook pada 2021, perangkat itu hingga kini sama sekali tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

“Chromebook tersebut tidak bisa digunakan oleh guru dan siswa kami. Penyebab utamanya karena perangkat ini tidak dapat terhubung dengan jaringan internet di lokasi kami,” ujar Kaswin, dikutip Rabu (14/1/2026).

Tak hanya Kaswin, kondisi serupa juga dialami SD Negeri 9 Tanjung Sakti Pumi. Kepala sekolahnya, Intanmi, menuturkan ketiadaan sinyal internet di wilayahnya membuat chromebook yang mereka terima menjadi tidak berdaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195224/laptop_chromebook-tqp8_large.jpg
Chromebook Dinilai Tak Menjawab Kebutuhan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194947/sidang_nadiem-GlKq_large.jpg
Eksepsi Nadiem Ditolak Hakim, Dakwaan Jaksa Diyakini Tak Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194882/nadiem_makarim-tjFL_large.jpg
Nadiem Jalani Sidang Putusan Sela Kasus Chromebook Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194659/nadiem-rLH8_large.jpg
Soroti Eksepsi Nadiem, Pakar: Tidak Mudah Dikabulkan Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194349/nadiem_makarim-VYGk_large.jpg
Jaksa soal Eksepsi Nadiem: Tidak Perlu Cari Simpati dengan Giring Opini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194334/nadiem-0DIp_large.jpg
Nadiem Ajukan Permohonan Berobat dan Penangguhan Penahanan, Begini Reaksi Hakim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement