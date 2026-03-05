Korupsi Chromebook, Bos Dell soal Disebut Diperkaya Rp112 Miliar: Hitungan dari Mana

JAKARTA - Direktur PT Dell Indonesia Alexander Vidi Firdaus, menyatakan tidak tahu menahu perihal pihaknya diperkaya Rp112 miliar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sebaliknya, ia mengaku mengalami kerugian dalam proyek tersebut.

Hal itu disampaikan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM), di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada Kamis (5/3/2026).

"Jadi kalau saya kaliin semua secara matematik, proyek ini secara marginnya minus, Pak," kata Alex.

Mendengar hal tersebut, advokat Nadiem kembali menyebutkan bahwa di surat dakwaan PT Dell diperkaya Rp112 miliar. Alex mengaku heran dari mana hitungan angka diperkaya tersebut berasal.

"Nah itu saya nggak tahu hitungan dari mana, soalnya waktu di BPKP semua dokumen sudah diambil. Sebelum dipanggil oleh Kejagung dan BPKP, tim mereka sudah datang ke kantor untuk ambil semua dokumen, Pak," ujarnya.