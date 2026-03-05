Sidang Kasus Chromebook, Nadiem: Ada Kemunduran dalam Penyembuhan Saya

JAKARTA - Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan terdapat kemunduran dalam proses penyembuhan yang menurutnya membutuhkan perawatan bahkan operasi. Namun, ia tetap mengaku siap mengikuti persidangan hari ini.

Hal itu disampaikan Nadiem menjelang dimulainya sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks dan Chrome Device Management (CDM) pada Kamis (5/3/2026).

"Berdasarkan MRI (Magnetic Resonance Imaging) yang kemarin, hasil laporannya kurang baik, ada kemunduran dalam penyembuhan saya, ada reinfeksi baru di dalam, ditambah luka luar," kata Nadiem.

"Jadi kemungkinan besar saya akan membutuhkan perawatan yang intensif dan mungkin tindakan mungkin seperti operasi lagi seperti dulu berbulan-bulan kemarin,," sambungnya.

Merespons keterangan tersebut, Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah meminta Nadiem untuk mengomunikasikan tentang apa yang dirasakan selama persidangan.