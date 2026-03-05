Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Kasus Chromebook, Nadiem: Ada Kemunduran dalam Penyembuhan Saya

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |11:39 WIB
Sidang Kasus Chromebook, Nadiem: Ada Kemunduran dalam Penyembuhan Saya
Nadiem Makarim jalani sidang korupsi chromebook (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan terdapat kemunduran dalam proses penyembuhan yang menurutnya membutuhkan perawatan bahkan operasi. Namun, ia tetap mengaku siap mengikuti persidangan hari ini. 

Hal itu disampaikan Nadiem menjelang dimulainya sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks dan Chrome Device Management (CDM) pada Kamis (5/3/2026). 

"Berdasarkan MRI (Magnetic Resonance Imaging) yang kemarin, hasil laporannya kurang baik, ada kemunduran dalam penyembuhan saya, ada reinfeksi baru di dalam, ditambah luka luar," kata Nadiem. 

"Jadi kemungkinan besar saya akan membutuhkan perawatan yang intensif dan mungkin tindakan mungkin seperti operasi lagi seperti dulu berbulan-bulan kemarin,," sambungnya. 

Merespons keterangan tersebut, Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah meminta Nadiem untuk mengomunikasikan tentang apa yang dirasakan selama persidangan. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197599/persidangan-vcuK_large.jpg
Nadiem Tiba di Ruang Sidang: Makin Cepat Kebenaran Terbuka, Semakin Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195852/nadiem_makarim-3lpH_large.jpg
Hakim Diyakini Fokus Uji Bukti Dakwaan Korupsi Nadiem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/340/3195462/chromebook-HzSr_large.jpg
Kendala Internet, Chromebook Dikeluhkan Tak Bisa Digunakan di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195224/laptop_chromebook-tqp8_large.jpg
Chromebook Dinilai Tak Menjawab Kebutuhan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194947/sidang_nadiem-GlKq_large.jpg
Eksepsi Nadiem Ditolak Hakim, Dakwaan Jaksa Diyakini Tak Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194882/nadiem_makarim-tjFL_large.jpg
Nadiem Jalani Sidang Putusan Sela Kasus Chromebook Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement