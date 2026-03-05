Heboh Bayi Perempuan Dibuang Disertai Surat dari Kakak di Pejaten Jaksel

JAKARTA-Seorang bayi perempuan ditemukan dalam kondisi hidup di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bahkan, ada surat bertuliskan tangan yang diduga dari sang kakak.

"Hidup dan sehat bayinya, perempuan, ditemukan di gerobak nasi uduk depan rumah salah satu warga di Pejaten," ujar Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela saat dikonfirmasi, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, seorang warga bernama Dinda awalnya mendengar adanya suara tangisan bayi yang tak kunjung berhenti dari lantai 2 rumahnya. Tangisan itu terdengar dari arah gerobak depan rumahnya.

"Saat dicek, ternyata ada sebuah tas belanja bertuliskan Family Mart warna hitam, yang mana di dalam tas itu terdapat bayi perempuan dalam posisi miring memakai pakaian boneka bear warna biru dan diselimuti baby banket," tuturnya.

Di dalam tas itu juga terdapat susu, tisu basah, sarung tangan bayi, dan secarik kertas. Temuan itu lantas diteruskan ke kantor polisi, lalu bayi tersebut dibawa ke Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk perawatan medis.