INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Oknum TNI yang Todongkan Pistol ke Driver Ojol Ditangkap, Ini Identitas dan Pangkatnya!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |13:23 WIB
JAKARTA - TNI Angkatan Darat (AD) melakukan penanganan terhadap insiden yang melibatkan oknum prajurit dan pengemudi ojol di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel). Dalam video yang beredar oknum yang diketahui berinisial Peltu A nampak menodongkan pistol ke pengendara tersebut.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Denpom Jaya/1 Tangerang segera berkoordinasi dengan Polres Tangerang Selatan dan satuan terkait. Oknum Prajurit tersebut berhasil diamankan.

“Saat ini oknum prajurit yang terlibat sudah diamankan dan sedang diperiksa oleh Denpom Jaya/1 Tangerang,"” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono, Rabu (4/3/2026).

"Kami pastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pendalaman kronologi, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan barang bukti,"sambungnya.

Adapun berdasarkan keterangan sementara, insiden terjadi karena perselisihan akibat senggolan kendaraan hingga oknum prajurit diduga menodongkan pistol.

Kini diketahui benda tersebut adalah pistol mainan berbahan kayu.  Ia juga menambahkan bahwa TNI AD tidak akan menoleransi segala perbuatan yang mencoreng hukum.

 



      
