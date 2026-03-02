Viral Majikan Aniaya ART di Sunter Jakut, Diduga Gara-Gara Tempat Ibadah Dikotori

JAKARTA - Viral video memperlihatkan majikan diduga menganiaya asisten rumah tangga (ART) di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Penganiayaan itu diduga terjadi karena korban mengotori tempat ibadah majikan.

“Saat itu pelaku sedang membersihkan tempat ibadah di rumahnya, namun korban iseng mengotori tempat ibadah tersebut," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara, Iptu Maryati Jonggi, kepada wartawan, Senin (2/3/2026).

Ia menyebutkan, peristiwa penganiayaan terjadi pada 2023. Namun, korban hingga saat ini masih bekerja dengan majikannya itu.

“Lalu, terjadi adanya kesalahan komunikasi antara pelaku dengan korban," ujar dia.

Ia menambahkan, saat itu pelaku kemudian menganiaya korban yakni memukul dan menendang korban. Sementara pelaku sempat meminta maaf kepada korban setelah menganiayanya.

"Korban memaafkan pelaku serta damai dengan korban tidak lama setelah kejadian," ucapnya.