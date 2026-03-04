Viral Isu 30 Kg Sabu Hilang Karena Kepanasan, Polri Ungkap Fakta Terbaru!

JAKARTA - Polri menegaskan isu soal narasi 30 kilogram sabu menghilang, karena meleleh akibat kondisi cuaca panas adalah kabar palsu atau hoaks. Diketahui, isu tersebut viral di media sosial.

“Ini berita hoaks,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Edizzon Isir saat dikonfirmasi, Rabu (4/3/2026).

Oleh karena itu, atas beredarnya informasi tersebut, Isir mengimbau kepada masyarakat agar bersama-sama meningkatkan literasi digital, nalar kritis melalui proses pengecekan setiap informasi yang beredar di media sosial.

“Apakah benar atau tidak? Apakah baik atau buruk? Apakah bermanfaat atau tidak? Sebelum sharing,” ujar Isir.

Dia berharap masyarakat dapat menyikapi atas melimpahnya informasi di ruang digital termasuk informasi yang masuk kategori hoaks, disinformasi maupun informasi yang belum lengkap.

“Mari kita menjaga ruang digital yang sehat dan produktif serta konstruktif bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara,” tegas Isir.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.