Ngaku Kasat Narkoba Polda Metro, Pria Ini Gondol Motor Tukang Ojek

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |19:30 WIB
Ngaku Kasat Narkoba Polda Metro, Pria Ini Gondol Motor Tukang Ojek
Kasus Pencurian (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sepeda motor milik seorang tukang ojek digondol pria yang mengaku sebagai Kasat Narkoba Polda Metro Jaya di Jakarta Timur. Saat ini, polisi masih memburu pelaku.

Kanit Reskrim Polsek Kramat Jati, AKP Fadoli menjelaskan, peristiwa bermula ketika pelaku menyetop korban dan meminta diantar ke Polsek Makasar. Di tengah perjalanan, pelaku mulai memainkan perannya dengan mengaku sebagai perwira polisi yang sedang menjalankan tugas.

"Pelaku minta diantar ke Polsek Makasar dan mengaku sebagai Kasat Narkoba Polda Metro Jaya yang sedang menangkap pelaku narkoba. Pelaku menjanjikan akan membayar ongkos sebesar Rp300 ribu. Karena tertarik, korban langsung mengantar pelaku," kata Fadoli, Selasa (3/3/2026).

Setelah tiba di Polsek Makasar, pelaku kembali meminta korban mengantarnya ke lokasi lain di wilayah Kramat Jati.

"Selanjutnya pelaku minta diantar ke Gang Langgar, Kramat Jati. Setibanya di Jalan Langgar RT 004/010, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pelaku kembali menjalankan aksinya," ujarnya.

 

