Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bongkar Sindikat Penadah HP Curian di Bekasi, 225 Ponsel Disita

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |22:05 WIB
Polisi Bongkar Sindikat Penadah HP Curian di Bekasi, 225 Ponsel Disita
Polisi Bongkar Sindikat Penadah HP Curian (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru membongkar sindikat penadah ponsel curian, yang beroperasi dari sebuah apartemen di Bekasi Timur. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan total 225 unit ponsel berbagai merek, termasuk iPhone 17 Pro Max yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Jakarta Selatan.

Kapolsek Metro Kebayoran Baru, AKBP Nugraha Kusuma mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari maraknya laporan pencurian ponsel di wilayah Blok M dan sekitarnya.

“Selama ini di wilayah kami sering terjadi pencurian handphone, terutama di kawasan ramai seperti Blok M dan sekitarnya,” kata Nugraha, Sabtu (9/5/2026).

Ia menjelaskan, polisi menerima laporan kehilangan dua unit iPhone pada 12 dan 13 April 2026, yakni iPhone 11 Pro dan iPhone 17 Pro Max. Dari laporan tersebut, polisi memperoleh informasi mengenai kelompok penadah ponsel hasil curian di wilayah Bekasi.

“Dari informasi pada 3 Mei 2026, kemudian Kanit bersama tim melakukan teknik kepolisian berdasarkan scientific investigation dan mendapatkan salah satu titik lokasi di apartemen,” ujarnya.

Polisi kemudian menggerebek apartemen di kawasan LRT City, Bekasi Timur, dan menangkap tiga tersangka berinisial MR alias A, MAA alias A, serta J alias J. Ketiganya dijerat Pasal 476 KUHP dan Pasal 592 KUHP terkait penadahan sebagai mata pencaharian.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/338/3212483//pencurian_motor-Aq8x_large.jpg
Waspada! Pelaku Curanmor Kini Menyamar Jadi Pasangan Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/338/3205268//bareskrim_polri-echv_large.jpg
Unggah CCTV Dugaan Pencurian di Restorannya, Selebgram Ini Malah Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204781//kasus_pencurian-wcR4_large.jpg
Ngaku Kasat Narkoba Polda Metro, Pria Ini Gondol Motor Tukang Ojek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201995//pencurian_baju_batik-TAmW_large.jpg
Kronologi Penangkapan Tiga Pelaku Pencurian Batik Rp1,3 Miliar di JCC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201966//penangkapan_pencuri-Ehfd_large.jpg
Maling Laptop Berkedok Peserta Acara Ditangkap di Hotel Bintang Lima Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200894//kasus_pencurian-C03t_large.jpg
Aksi Copet di Blok M Terekam CCTV, Polisi Lakukan Penelusuran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement