INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Copet di Blok M Terekam CCTV, Polisi Lakukan Penelusuran

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |02:05 WIB
JAKARTA – Aksi pencurian handphone terhadap seorang pengunjung wanita di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, viral di media sosial setelah terekam kamera CCTV. Menindaklanjuti video tersebut, pihak kepolisian kini tengah melakukan penelusuran.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih mengatakan, polisi telah memonitor peristiwa yang ramai diperbincangkan tersebut. Namun hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan resmi dari korban.

“Kami dari kepolisian memonitor kejadian yang viral di Blok M itu. Saat ini kami masih berupaya mengecek peristiwa tersebut dan menunggu laporan dari korban, baik ke Polsek maupun ke Polres,” ujar Murodih kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

Menurut Murodih, meski belum ada laporan, polisi tetap akan menelusuri kejadian tersebut di lokasi guna memastikan kronologi dan mengidentifikasi pelaku.
 

Kasus pencurian Blok M Pencurian
Berita Terkait
Polda Metro Bongkar Pencurian Kabel Grounding di 40 SPBU, 7 Pelaku Ditangkap
Blok M Hub Jadi Pusat Urban Terintegrasi, Dorong Mobilitas dan Ekonomi
Plat Besi JPO Sering Dicuri, Pramono Instruksikan Ganti Material
Kasus Kejahatan di Lebak Meningkat, Polisi Ungkap 264 Perkara
Modus Borong Bakso, Pasutri Ini Tega Curi Uang Pedagang
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
