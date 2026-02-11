Aksi Copet di Blok M Terekam CCTV, Polisi Lakukan Penelusuran

JAKARTA – Aksi pencurian handphone terhadap seorang pengunjung wanita di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, viral di media sosial setelah terekam kamera CCTV. Menindaklanjuti video tersebut, pihak kepolisian kini tengah melakukan penelusuran.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih mengatakan, polisi telah memonitor peristiwa yang ramai diperbincangkan tersebut. Namun hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan resmi dari korban.

“Kami dari kepolisian memonitor kejadian yang viral di Blok M itu. Saat ini kami masih berupaya mengecek peristiwa tersebut dan menunggu laporan dari korban, baik ke Polsek maupun ke Polres,” ujar Murodih kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

Menurut Murodih, meski belum ada laporan, polisi tetap akan menelusuri kejadian tersebut di lokasi guna memastikan kronologi dan mengidentifikasi pelaku.