Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Modus Borong Bakso, Pasutri Ini Tega Curi Uang Pedagang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |08:28 WIB
Modus Borong Bakso, Pasutri Ini Tega Curi Uang Pedagang
Pasutri pencuri uang pedagang bakso (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Viral sebuah video yang memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan oleh pasangan suami istri (pasutri) terhadap pedagang bakso di Jalan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura hendak memesan bakso untuk keperluan hajatan.

Berdasarkan video yang beredar, terlihat pelaku suami berada di atas sepeda motor bersama anaknya sambil berbincang dengan pedagang bakso. Percakapan tersebut dilakukan untuk mengalihkan perhatian korban.

Sementara itu, pelaku istri turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati gerobak bakso. Ia kemudian membuka laci gerobak dan mengambil uang milik pedagang.

Kapolsek Kembangan, Kompol M. Taufik Iksan menjelaskan, peristiwa pencurian tersebut terjadi di Jalan Meruya Selatan Kaveling DKI, Kembangan, Jakarta Barat.

“Pasutri pelaku pencurian sudah kami amankan, yakni NS (34) dan istrinya CN (25),” kata Taufik, Minggu (14/12/2025).

Kedua pelaku ditangkap di kediamannya di Jalan KH Dewantara RT 04/02, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, pada Jumat (12/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389//pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179337//pencurian_motor-MvXS_large.jpg
Pria Ini Nekat Curi Motor Kekasih saat Tidur Bareng di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178721//ilustrasi-asBw_large.jpg
Museum Prancis Lain Dibobol Usai Perampokan Louvre, Hampir 2.000 Koin Berharga Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176571//pencurian_moge_harley_senilai_rp250_juta-HPSr_large.jpg
Moge Harley Senilai Rp250 Juta Nekat Dicuri di Parkiran Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175459//penangkapan_pencuri-F6e7_large.jpg
Polisi Tangkap Geng ‘Bajilo’ Spesialis Pencuri Besi yang Viral di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248//james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement