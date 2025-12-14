Modus Borong Bakso, Pasutri Ini Tega Curi Uang Pedagang

JAKARTA – Viral sebuah video yang memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan oleh pasangan suami istri (pasutri) terhadap pedagang bakso di Jalan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura hendak memesan bakso untuk keperluan hajatan.

Berdasarkan video yang beredar, terlihat pelaku suami berada di atas sepeda motor bersama anaknya sambil berbincang dengan pedagang bakso. Percakapan tersebut dilakukan untuk mengalihkan perhatian korban.

Sementara itu, pelaku istri turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati gerobak bakso. Ia kemudian membuka laci gerobak dan mengambil uang milik pedagang.

Kapolsek Kembangan, Kompol M. Taufik Iksan menjelaskan, peristiwa pencurian tersebut terjadi di Jalan Meruya Selatan Kaveling DKI, Kembangan, Jakarta Barat.

“Pasutri pelaku pencurian sudah kami amankan, yakni NS (34) dan istrinya CN (25),” kata Taufik, Minggu (14/12/2025).

Kedua pelaku ditangkap di kediamannya di Jalan KH Dewantara RT 04/02, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, pada Jumat (12/12/2025).