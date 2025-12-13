5 Fakta Pelaku Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka

JAKARTA - Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap pelaku pengeroyokan mata elang (matel) atau debt collector di kawasan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, yang terjadi pada Kamis 11 Desember 2025. Pelakunya ternyata anggota kepolisian.

Kedua matel itu sebelumnya dikeroyok hingga tewas. Kemudian, kawanan Matel diduga balas dendam kembali mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dengan melakukan aksi perusakan dan pembakaran warung dan kendaraan di TMP Kalibata.

Insiden ini berawal ada seorang pengendara motor melintas diberhentikan debt collector. Kemudian, ada pengguna mobil di belakangnya membantu pengendara motor.

Dengan sporadis pengguna mobil itu langsung memukul debt collector tersebut. Ada sekitar 4-5 orang yang melakukan pengeroyokan.

Berikut fakta-fakta penetapan tersangka pengeroyokan matel: