Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Pelaku Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |07:30 WIB
5 Fakta Pelaku Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka
Pelaku pengeroyokan debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap pelaku pengeroyokan mata elang (matel) atau debt collector di kawasan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, yang terjadi pada Kamis 11 Desember 2025. Pelakunya ternyata anggota kepolisian.

Kedua matel itu sebelumnya dikeroyok hingga tewas. Kemudian, kawanan Matel diduga balas dendam kembali mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dengan melakukan aksi perusakan dan pembakaran warung dan kendaraan di TMP Kalibata.

Insiden ini berawal ada seorang pengendara motor melintas diberhentikan debt collector. Kemudian, ada pengguna mobil di belakangnya membantu pengendara motor.

Dengan sporadis pengguna mobil itu langsung memukul debt collector tersebut. Ada sekitar 4-5 orang yang melakukan pengeroyokan.

Berikut fakta-fakta penetapan tersangka pengeroyokan matel:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189574/pengeroyokan-Y8TK_large.jpg
6 Polisi Pengeroyok Debt Collector hingga Tewas di Kalibata Dijerat Pasal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189568/6_polisi_tersangka_pengeroyokan_matel_hingga_tewas-4FmM_large.jpg
6 Polisi Pengeroyok 2 Matel hingga Tewas Disidang Etik Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189556/kios_dibakar_di_kalibata-2NnH_large.jpg
Usut Kasus Pembakaran Warung di Kalibata, Polisi Periksa 6 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189565/enam_polisi_jadi_tersangka_pengeroyokan_matel-18Wi_large.jpg
Breaking News! 6 Polisi Jadi Tersangka Pengeroyokan Matel hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189507/debt_collector-Ts0Z_large.jpg
Debt Collector Tewas Dikeroyok, Total 9 Motor dan 1 Mobil Ludes Dibakar di Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189492/kios_dibakar_di_kalibata-h7eF_large.jpg
Matel Tewas Dikeroyok di Kalibata, Polisi Tak Temukan Luka Tembak dan Sajam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement