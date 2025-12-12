Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! 6 Polisi Jadi Tersangka Pengeroyokan Matel hingga Tewas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |23:30 WIB
Breaking News! 6 Polisi Jadi Tersangka Pengeroyokan Matel hingga Tewas
Breaking News! 6 Polisi Jadi Tersangka Pengeroyokan Matel hingga Tewas (Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan terhadap 2 orang mata elang (matel) berinisial MET dan NAT di TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kemarin. Para tersangka adalah polisi.

1. 6 Polisi Jadi Tersangka

"Keenam tersangka tersebut merupakan anggota dari satuan pelayanan markas di Mabes Polri," ujar Karo Penmas Div Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (12/12/2025).

Menurutnya, keenam orang tersebut merupakan anggota polisi dari pelayanan masyarakat (Yanma) Mabes Polri yang diduga melakukan pengeroyokan hingga tewas terhadap 2 matel tersebut.

Keenam polisi tersebut adalah Bripda Irfan Batubara, Bripda Jefry Ceo Agusta, Brigadir Ilham, Bripda Ahmad Marz Zulqadri, Bripda Baginda, dan Bripda Raafi Gafar.

Dia menambahkan, Polda Metro Jaya menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan pengeroyokan hingga tewas terhadap dua mata elang (matel) berinisial MET dan NAT. Keenam polisi itu ditetapkan setelah petugas melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap bukti dan saksi-saksi.

"Maka, penyidik menetapkan enam orang tersangka," katanya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189507/debt_collector-Ts0Z_large.jpg
Debt Collector Tewas Dikeroyok, Total 9 Motor dan 1 Mobil Ludes Dibakar di Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189492/kios_dibakar_di_kalibata-h7eF_large.jpg
Matel Tewas Dikeroyok di Kalibata, Polisi Tak Temukan Luka Tembak dan Sajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189475/pembakaran-rPmE_large.jpg
Siapa Sosok OTK Pengeroyok Debt Collector hingga Tewas di Kalibata? Ini Kata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189349/pembakaran-Wc9n_large.jpg
Kesaksian Kerabat Debt Collector yang Tewas Dikeroyok di Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189346/kapolsek_pancoran-S2sH_large.jpg
Kronologi Debt Collector Tewas Mengenaskan Dikeroyok di Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188324/tangkap-lBXP_large.jpg
Operasi Sikat Jaya, 2 Pelaku Pengeroyokan di Koja Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement