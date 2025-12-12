Debt Collector Tewas Dikeroyok, Total 9 Motor dan 1 Mobil Ludes Dibakar di Kalibata

JAKARTA - Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengungkap polisi tengah melakukan pendataan terhadap warung dan kendaraan yang dirusak dan dibakar sekelompok massa di TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Namun, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

"Estimasi kerugian sedang dilakukan penghitungan karena ini kerugian ini kan ya lapak saja dan warung kaki lima. Kalau kendaraan motor ada 9, kalau mobil ada 1," ujarnya, Jumat (12/12/2025).

Menurutnya, mobil yang dibakar itu ditinggal sopirnya, yang mana pada saat kejadian sang sopir tengah beristirahat makan. Alhasil, sang sopir yang sedang makan mendadak ada serbuan sekelompok masa itu langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian.

Ia menambahkan, situasi saat ini di kawasan TMP Kalibata telah kondusif, sekelompok massa telah membubarkan dirinya pada Jumat 12 Desember dini hari sekira pukul 03.00 WIB. Petugas juga telah melakukan pemadaman pada obyek terbakar dan sisa pembakaran telah dibersihkan.

"Situasi dan kondisi di wilayah Kalibata secara umum kondusif ya, situasi sudah normal kembali. Sampai api betul-betul padam semalam kurang lebih jam 03.00 WIB, TKP juga sudah bersih. Tidak ada rumah yang terbakar yah," katanya. Sebelumnya, dua debt collector tewas dikeroyok di kawasan TMP Kalibata. Kemudian, diduga sekelompok massa melakukan aksi balas dendam dengan membakar sejumlah warung dan kendaraan.

(Arief Setyadi )