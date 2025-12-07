Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Operasi Sikat Jaya, 2 Pelaku Pengeroyokan di Koja Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |07:55 WIB
Operasi Sikat Jaya, 2 Pelaku Pengeroyokan di Koja Ditangkap
Operasi Sikat Jaya, 2 Pelaku Pengeroyokan di Koja Ditangkap (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap dua pelaku pengeroyokan di Koja, Jakarta Utara. Penangkapan tersebut atas laporan polisi yang masuk pada Kamis, 4 Desember 2025.

1. Pelaku Pengeroyokan Ditangkap

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan pengungkapan ini merupakan bagian dari Operasi Sikat Jaya 2025. Dia menekankan pihaknya berkomitmen menangani laporan masyarakat.

“Polri tetap konsisten menegakkan hukum dengan cara yang humanis dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Laporan sekecil apa pun tidak kami abaikan. Polri hadir untuk memberi rasa aman,” kata Budi, Minggu (7/12/2025).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno, memerinci dua pelaku yang diamankan berinisial RF (23) dan ZAA (19). Keduanya ditangkap tanpa perlawanan pada Jumat (5/12/2025).

"Tindakan cepat ini dilakukan untuk mencegah korban dan keluarga terus berada dalam trauma serta menjaga rasa aman masyarakat," ujar Onkoseno.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185010/keroyok-PyYZ_large.jpg
Gara-Gara Alat Kontrasepsi Tertinggal, Pria Ini Dikeroyok 7 Orang di Jagakarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181317/viral-3ay1_large.jpg
Fakta-Fakta Mahasiswa Tewas Dikeroyok 3 Pria di Masjid Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177037/pengeroyokan-N5cx_large.jpg
Dituding Rekam Video Diam-Diam, Pengunjung Kafe di Cengkareng Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164721/pengeroyokan-nrNQ_large.jpg
Sudah Tetapkan 4 Tersangka, Polisi Masih Buru Pelaku Lain Pengeroyokan Wartawan dan Humas KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161679/pengeroyokan-hC0k_large.jpg
Cekcok Pemotor di Bogor Berujung Pengeroyokan, Diduga Akibat Berdempetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159635/pengeroyokan-zNMy_large.jpg
Brutal! Gegara Sampah, Belasan Pengamen Keroyok dan Tusuk Pemuda di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement