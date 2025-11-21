Gara-Gara Alat Kontrasepsi Tertinggal, Pria Ini Dikeroyok 7 Orang di Jagakarsa

JAKARTA - Seorang pria bernama Pujiono (42), bernasib apes pascaberhubungan badan dengan seorang perempuan, VO di kawasan Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ia dipukuli tujuh orang karena alat kontrasepsinya tertinggal di dalam kemaluan si perempuan.

Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi mengatakan, korban mengadukan peristiwa dugaan pengeroyokan yang dialaminya. Awalnya, korban melakukan prostitusi online melalui Aplikasi Michat. Dia lantas bertemu perempuan berinisual VO di kos kawasan Kampung Kandang, Jagakarsa.

"Setelah berhubungan badan satu kali dengan membayar Rp300.000, VO mengaku kondomnya tertinggal di dalam kemaluannya. Kemudian VO mengeluarkan kondom tersebut menggunakan gagang sikat gigi dibantu teman-teman perempuannya," ujarnya pada wartawan, Jumat (21/11/2025).

Usai kondom keluar, kemaluan VO mengalami luka dan mengeluarkan darah. VO lantas meminta ganti rugi pada korban untuk berobat sebesar Rp250 ribu. Apesnya uang korban hanya tersisa Rp50 ribu saja.

"Sehingga, VO dan teman-temannya melakukan pengeroyokan dan menahan Handphone, KTP, STNK, dan ATM milik Korban," tuturnya.