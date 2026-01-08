Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo Laporkan Tujuh Pendukung Jokowi Terkait Dugaan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |15:24 WIB
Roy Suryo Laporkan Tujuh Pendukung Jokowi Terkait Dugaan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik
Roy Suryo mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan tujuh pendukung Jokowi.
A
A
A

JAKARTA – Pakar ITE, Roy Suryo, melaporkan tujuh orang pendukung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, ke Polda Metro Jaya pada Kamis (8/1/2026). Ada dua klaster yang dilaporkan Roy Suryo atas dugaan fitnah dan/atau pencemaran nama baik.

“Hari ini, tanggal 8 Januari 2026, Mas Roy melaporkan tujuh terlapor. Mereka tentu adalah pendukung Pak Joko Widodo,” ujar pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangaji, di Polda Metro Jaya, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, kliennya melaporkan tujuh pendukung Jokowi dalam kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia, bukan sebagai tersangka kasus dugaan ijazah Jokowi. Pasalnya, Roy Suryo dituduh dan difitnah secara luar biasa oleh ketujuh pendukung Jokowi tersebut.

“Laporan Mas Roy itu menggunakan KUHP yang baru. Dilaporkan dua pasal, yaitu Pasal 433 ayat (2) dan Pasal 434 ayat (1). Di dalam hukum pidana kita yang baru ini, perlindungan terhadap kedudukan seorang warga negara dari fitnah dan pencemaran nama baik itu luar biasa,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194256//roy_suryo_tiba_di_polda_metro_jaya-HtCn_large.jpg
Roy Suryo Pamerkan Ijazah ke Publik Usai Dituduh Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/338/3194204//demo_buruh_di_jakarta-z6AS_large.jpg
Demo Buruh di Monas Hari Ini, 1.659 Aparat Gabungan Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/33/3194108//doktif_di_polda_metro_jaya-Gmgo_large.JPG
Hadir di Polda Metro Jaya, Doktif Desak Penyidik Tahan Richard Lee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/338/3194094//dj_donny-zCLO_large.jpg
DJ Donny Diteror, Polisi Dalami Alat Bukti dan Periksa 5 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193824//polda_metro_jaya-M4CH_large.jpg
Polisi Usut 4 Akun Medsos Tuding SBY Dalang Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193775//richard_lee-410J_large.jpg
Richard Lee Ditetapkan Jadi Tersangka Terkait Laporan Doktif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement