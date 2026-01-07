Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

DJ Donny Diteror, Polisi Dalami Alat Bukti dan Periksa 5 Saksi

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |18:19 WIB
DJ Donny Diteror, Polisi Dalami Alat Bukti dan Periksa 5 Saksi
DJ Donny (Foto: Ist)
JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan terus mendalami kasus dugaan teror pelemparan bom molotov yang dialami konten kreator Ramond Dony Adam atau DJ Donny beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, Polda Metro masih melakukan proses penyelidikan intensif guna mengumpulkan fakta-fakta hukum di lapangan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyampaikan tim penyelidik tengah bekerja untuk merekonstruksi pasal-pasal yang akan disangkakan serta menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

"Kami masih melakukan proses penyelidikan untuk fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh penyelidik kami. Nanti mudah-mudahan segera bisa merekonstruksikan pasalnya maupun tersangkanya siapa," kata Kombes Iman, Rabu (7/1/2026).

Terkait bukti-bukti yang ada, polisi mengonfirmasi telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV di lokasi kejadian. Namun, pihak kepolisian menegaskan bahwa bukti-bukti tersebut masih memerlukan analisis mendalam terlebih dahulu.

"Itu (CCTV) kan perlu kami analisis. Masih dianalisis," ujarnya.

1 2
      
