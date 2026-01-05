Bongkar Pelaku Teror di Rumah DJ Donny, Kompolnas Sarankan Polisi Pakai Cell Dump

JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyarankan kepolisian menggunakan teknik cell dump untuk mengungkap pelaku teror terhadap rumah influencer DJ Donny.

Anggota Kompolnas Choirul Anam mengungkapkan ada petunjuk penting yang dapat dimanfaatkan jajaran kepolisian, mulai dari rekaman CCTV hingga jejak digital di sekitar lokasi kejadian.

“Saya kira yang paling kelihatan di publik itu kan adanya CCTV ya. CCTV yang kelihatan dua orang tersebut. Yang kedua yang enggak kalah pentingnya adalah background, substansi dari para korban ini, orang-orang yang diteror,” kata Anam di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Anam menuturkan, selain rekaman visual, polisi juga memiliki peluang besar untuk menelusuri identitas pelaku melalui jejak digital nomor telepon seluler atau cell dump yang berada di sekitar lokasi kejadian.

“Pasti ada rekam jejak, nomor digital di seputaran itu. Sehingga bisa di-cell dump. Sehingga kita bisa tahu orang itu siapa, alamatnya di mana,” ujar Anam.