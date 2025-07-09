Anggota DPRD Sumut Diteror, Kaca Mobilnya Pecah Dilempar OTK saat ke Dapil

MEDAN – Mobil Toyota Alphard dengan nomor polisi BK 1219 ADP milik Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Irham Buana Nasution, diserang orang tak dikenal (OTK) di kawasan Belawan, Kota Medan. Mobilnya dilempar hingga kaca bagian belakang pecah.

Irham menyebut insiden tersebut terjadi pada Selasa siang, 8 Juli 2025. Saat itu, mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan tersebut bersama sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya tengah melakukan kunjungan ke daerah pemilihan di Medan Belawan. Salah satu kunjungan adalah ke Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Usai dari kantor Pelindo, politisi Partai Golkar itu pun memutuskan untuk memisahkan diri dengan rombongan karena hendak melaksanakan sholat. Setelah sholat. Ia melanjutkan kunjungan kerjanya ke arah Kecamatan Medan Labuhan.

Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba datang dua orang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor polisi, dan langsung melempar mobilnya. "Pelakunya dua orang, naik Honda Scoopy. Saya nggak lihat wajahnya, mereka pakai helm," kata Irham, Rabu (9/7/2025).